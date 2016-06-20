Ротань: "Ми повинні "ригати" за збірну України"

У своєму останньому матчі на Євро-2016 проти Польщі збірна України має віддати всі сили на футбольному полі. Про це в інтерв'ю ТК "Футбол 1" заявив півзахисник команди Руслан Ротань, повідомляє "Терикон".

"Є 22-23 людини, і всі зобов'язані бути готові вийти на поле. Так було в кожній грі. Хто б не вийшов, ми повинні переживати за команду, ригати за команду незалежно від того, який склад. Перемагає або програє вся команда. Після цих двох поразок найголовніше для нас - мотивація за честь. За неї треба битися".

Він також дав оцінку збірної Польщі, порівнявши її з командою зразка 2013 року, яку Україна обігравала у Варшаві.

"Польща особливо не змінилася, просто гравці стали краще, і команда виросла. Це видно. Раніше я б сказав, що це міцний середняк, то зараз Польща - вище середнього і показує зуби", - вважає Ротань.

Нагадаємо, матч між збірними України і Польщі відбудеться завтра, 21 червня, на стадіоні "Велодром" в Марселі. Початок матчу - о 19:00.