Євро-2016. Румунія програла Албанії і залишає чемпіонат

Збірна Албанії перемогла Румунію у матчі групи А на Євро-2016. Результат матчу - 1:0.

Єдиний м'яч у грі був забитий на 43-й хвилині, коли Армандо Садіку після подачі з флангу переграв головою румунського воротаря Чипріана Тетерушану, який невдало вийшов з воріт.

Таким чином, після цієї поразки збірна Румунії опустилася на четверте місце в групі і втратила шанси на вихід в плей-офф. У Албанії в активі три очки, але ці бали поки що не гарантують команді Джанні Де Бьязи потрапляння до 1/8 фіналу.

Румунія - Албанія - 0:1 (0:1)

Гол: Садіку (43);

Р: Тетерушану, Сапунару, Григоре, Кірікеш, Мецел, Перепеліце (Санмартян, 46), Хобан, Попа (Андоне, 69), Станчу, Станку, Алібек (Торже, 57);

А: Беріша, Хісай, Айєті, Маврай, Аголлі, Баша (Цана, 83), Ліла, Абраши, Мемушай, Леньяні (Роші, 83), Садіку (Балая, 59).

Попередження: Мецел, Сапунару - Баша, Мемушай.