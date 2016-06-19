Євро-2016: Швейцарія і Франція зіграли внічию і вийшли в плей-офф

Збірні Франції та Швейцарії не змогли виявити переможця в матчі третього туру групової стадії Євро-2016. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Нічия означає, що обидві команди вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату Європи, причому Швейцарія зіграє в плей-офф турніру перший раз у своїй історії.

Швейцарія - Франція - 0:0 (0:0)

Ш: Зоммер, Ліхтштайнер, Шер, Джуру, Родрігес, Джака, Берамі, Шакірі (Фернандес, 79), Дземан, Мехмеді (Ланг, 86), Емболо (Сеферовіч, 74);

Ф: Льоріс, Санья, Косельні, Рамі, Евра, Погба, Кабайє, Сіссоко, Грізманн (Матюіді, 77), Жиньяк, Коман (Пайє, 63).

Попередження: Рамі, Косельні.