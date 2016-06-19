УЄФА відкрив справи проти Федерацій футболу Угорщини, Бельгії та Португалії
15:27, 19 червня 2016Євро 2016
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Футбольні органи трьох країн можуть отримати покарання за поведінку вболівальників.
Reuters
УЄФА відкрив дисциплінарні справи проти футбольних федерацій Угорщини, Бельгії та Португалії, повідомляє офіційний сайт організації.
Причина такого рішення - поведінка вболівальників у вчорашніх матчах Євро-2016.
Зокрема, фанати збірної Угорщини під час матчу з Ісландією використовували піротехніку, кидали предмети з трибун і влаштовували безлад.
Бельгійці також використовували під час гри піротехніку і кидали предмети в бік футбольного поля.
Федерації футболу Португалії інкримінується поведінка вболівальника, який після гри з Австрією вибіг на поле, щоб сфотографуватись з футболістом Кріштіану Роналду.
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