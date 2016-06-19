УЄФА відкрив справи проти Федерацій футболу Угорщини, Бельгії та Португалії

УЄФА відкрив дисциплінарні справи проти футбольних федерацій Угорщини, Бельгії та Португалії, повідомляє офіційний сайт організації.

Причина такого рішення - поведінка вболівальників у вчорашніх матчах Євро-2016.

Зокрема, фанати збірної Угорщини під час матчу з Ісландією використовували піротехніку, кидали предмети з трибун і влаштовували безлад.

Бельгійці також використовували під час гри піротехніку і кидали предмети в бік футбольного поля.

Федерації футболу Португалії інкримінується поведінка вболівальника, який після гри з Австрією вибіг на поле, щоб сфотографуватись з футболістом Кріштіану Роналду.