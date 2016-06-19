Кучер: "Збірна України заслужила ту критику, яка сьогодні є"

Захисник збірної України Олександр Кучер вважає, що збірна України заслужила критику вболівальників і журналістів за свій виступ на Євро-2016. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Екс-ан-Провансі напередодні матчу проти збірної Польщі, повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Так, матч нас чекає непростий, враховуючи колосальний тиск на команду зараз. Своєю грою ми, звичайно, заслужили ту критику, яка зараз є. Тому ми повинні виходити і доводити, що ми можемо грати по-іншому. Віддамо всі сили, щоб це зробити", - заявив Кучер.

Футболіст також зробив короткий аналіз суперника, який, на його думку, є дуже сильним.

"Це дуже хороша, збалансована команда, її футболісти доповнюють один одного на полі, відмінно переміщуються і швидко переходять з оборони в атаку. І вони також відмінно пресингують і захищаються. Дуже сильний суперник", - додав Кучер.

Як повідомляв УНІАН, збірна України після поразок від Німеччини і Північної Ірландії втратила шанси на вихід в плей-офф Євро-2016. Олександр Кучер участі в турнірі поки що не брав.