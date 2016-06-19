Збірна України відправила на прес-конференцію лікаря

Сьогодні у французькому Екс-ан-Провансі відбудеться чергова прес-конференція збірної України, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Як і раніше, тренерський штаб не буде представлений на цьому заході. Журналісти зможуть задати питання захиснику Олександру Кучеру і лікарю команди Сергію Дереповскому.

Нагадаємо, що останній раз ЗМІ змогли задати тренеру національної збірної Михайлу Фоменку питання на прес-конференції після поразки команди від Північної Ірландії.

На наступний день ФФУ скасувала заплановане раніше спілкування з журналістами, а вчора прес-конференцію в Екс-ан-Провансі відвідали воротар команди Андрій П'ятов і захисник Богдан Бутко.