Зінченко: "За підбором гравців збірна України повинна грати першим номером"

В матчах з такими командами, як Північна Ірландія, збірна України повинна грати в атакуючий футбол. Таку думку в інтерв'ю сайту "Чемпіон" висловив 19-річний півзахисник Олександр Зінченко.

"Я скажу так: по підбору гравців збірна України зобов'язана грати першим номером. Можливо, не з такими суперниками як Німеччина, але з Північною Ірландією та Польщею, ми повинні грати в атакуючий футбол. По підбору гравців, якщо ми не вище класом, але точно не програємо. Я не знаю, чому так сталося", - прокоментував Зінченко стиль гри команди проти північноірландців.

"Сподіваюся, що в майбутньому ці стереотипи щодо збірної України зміняться і ми будемо грати як інші провідні команди в Європі. Просто сильних футболістів у нас дуже багато, але чомусь сама гра не йде. Я навіть не знаю, чому так, і які причини. Ми повинні володіти м'ячем протягом всієї гри.

Навіть якщо німці володіють м'ячем, ми просто повинні грамотно рухатися і створювати моменти. А з такими командами, як Північна Ірландія, ми повинні вести гру", - вважає Зінченко.

Як повідомляв УНІАН, після поразок від Німеччини і Північної Ірландії з однаковим рахунком 0:2 збірна України втратила шанси на вихід в плей-офф Євро-2016.

Олександр Зінченко взяв участь в обох зустрічах, він з'являвся на полі з лави запасних у другому таймі.