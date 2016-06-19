Безчинства російських фанатів на Євро-2016 можуть бути санкціоновані Кремлем - ЗМІ

У Великобританії розслідують можливу причетність Кремля до розв'язаного російськими вболівальниками насильства під час Євро-2016. Про це з посиланням на The Guardian пише "ТСН".

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Теорія експертів полягає у тому, що санкціоноване Путіним хуліганство є продовженням "гібридної війни", розгорнутої Кремлем. Вони висловлюють побоювання, що ця тактика використовується для демонстрації "російської сили" і одночасно підтримки в середині країни ідеї того, що решта світу проти Росії.

Видання відзначає, що значна кількість тих, хто брав участь у добре скоординованих нападах на англійських і інших уболівальників в Марселі та Ліллі, були визначені як співробітники силових структур Росії. За словами джерел, це з'ясувалося після перевірки учасників заворушень у соцмережах.

"Важко довести, що це було санкціоновано Кремлем, але ми бачимо, що деякі з них є співробітниками силових структур Росії", - повідомив співрозмовник видання.

Також зазнається, що після бійки в Марселі через фейкові акаунти у Twitter була поширена думка, нібито російських уболівальників спровокували.

Головний помічник констебля поліції Великобританії, який спеціалізується на футбольних хуліганах, заявив, що ці напади є найбільш серйозними і найкраще скоординованими з тих, що він бачив за останні 10 років.l

Як повідомляв УНІАН, 11 червня, у Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їхні вболівальники знову будуть помічені в організації масових заворушень після інцидентів у Марселі.