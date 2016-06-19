Фоменко повідомив футболістам про те, що залишить збірну України після Євро-2016

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко не має наміру залишатися на своїй посаді після Євро-2016. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Україна", передає "Террикон".

За даними джерела, напередодні матчу проти Польщі Фоменко провів бесіду з футболістами команди, в якій повідомив, що ця гра стане для нього останньою у якості наставника збірної України.

Нагадаємо, термін контракту Фоменко з ФФУ закінчується після закінчення Євро-2016.

Михайло Фоменко очолив збірну України під час відбіркового циклу до чемпіонату світу 2014 року. Під його керівництвом команда провела 23 офіційні матчі, в яких здобула 14 перемог, 3 нічиї і 6 поразок