Євро-2016: Португалія не змогла здолати Австрію

У Парижі завершилася остання гра 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу в якому збірна Португалії не змогла обіграти команду Австрії, звівши матч внічию - 0:0.

Португальці мали перевагу впродовж усієї гри і двічі м'яч навіть потрапив в штангу воріт австрійської команди, але у ворота так жодного разу і не влетів. Найнебезпечніший момент мав Кріштіану Роналду на 79-й хвилині. Лідер португальської збірної заробив пенальті і сам його пробивав, але влучив у штангу. При добиванні, португальці пробили вище воріт.

На 85-й хвилині Роналду все-таки забив гол, але арбітри зафіксували офсайд.

Таким чином, після 2-х турів змагань лідером Групи F є команда Угорщини (4 очки), слідом за якою йдуть Ісландія та Португалія (по 2), а також Австрія - 1.

Португалія - Австрія - 0:0

П: Руй Патрісіу, Пепе, Геррейро, Вілліам Карвалью, Рікарду Карвалью, Моутінью, Вієйрінья, Андре Гомеш (Едер, 83'), Нані (Рафа Сілва, 89), Куарежма (Жоау Маріу, 71'), 7. Роналду

А: Альмер, Фухс, Гарнік, Хінтереггер, Предль, Алаба (Шопф 65'), Ільсанкер (Віммер, 87), Баумгартлінгер, Кляйн, Забітцер (Хінтерзеер, 85'), Арнаутович

Попередження: Куарежма 31', Пепе 40' - Гарнік 47', Фухс 60', Хінтереггер 78', Шопф 86'