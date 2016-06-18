Вболівальники збірної Угорщини перед матчем Євро побилися зі стюардами стадіону у Марселі

У Марселі на арені "Велодром" перед грою групового етапу Євро-2016 між командами Угорщини та Ісландії, сталася бійка угорських вболівальників зі стюардами, повідомляє Associated Press.

Близько сотні фанатів хотіли перелізти через паркан, що розділяв сектора стадіону і приєднатися до інших фанів з Угорщини, які перебували в секторі за воротами. Стюарди заважали уболівальникам, що вилилося в бійку. Місцева поліція застосувала щодо найбільш активних фанатів сльозогінний газ.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:1.

УЄФА буде розглядати інциденти пов'язані з уболівальниками на Євро 19 червня.