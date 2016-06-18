Євро-2016: Ісландія зіграла внічию з Угорщиною

У Марселі завершилася чергова гра 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Ісландії зіграла внічию з командою Угорщини - 1:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Угорці, які створили сенсацію у першому турі обігравши на старті турніру команду Австрії з рахунком 2:0, цього разу не мали переваги в матчі з автором ще однієї сенсації Ісландією, яка зіграла внічию з Португалією (1:1).

Матч вийшов досить рівним і в першому таймі все вирішив епізод в кінцівці першого тайму, коли російський арбітр Сергій Карасьов угледів порушення правил у діях угорського воротаря Габора Кіраї при атаці ісландців. 11-метровий штрафний удар чітко реалізував Сігурдссон.

Після перерви угорці мали помітну перевагу, але до 88-ї хвилини суперник утримував свої ворота в недоторканності. Тим не менш, за півтори хвилини до закінчення основного часу гри, чергова флангова атака угорців завершилася тим, що ісландець Севарссон зрізав м'яч у свої ворота після комбінації на правому фланзі - 1:1.

У додані арбітром 4 хвилини гри жодна з команд вирвати перемогу так і не зуміла.

Ісландія - Угорщина - 1:1 (1:0)

Голи: Сігурдссон (п, 39') - Севарссон (а.р.) 88'

І: Халльдоурсон, Севарссон, Сігурдссон Р., Скуласон А., Бьярнасон Б., Сігурдссон Р. Т., Арнасон, Гуннарссон А. (Хадльфредссон Е., 66'), Гудмундссон, Сігторссон (Гудьонсен Е. 84'), 15. Бедварссон (Фіннбогасон, 69')

В: Кіра, Ланг, Кадар, Гузміч, Юхаш (Салаї 84'), Джуджак, Надь, Гера, Кляйнхайслер, Штібер (Ніколіч 67'), Пріскін (Біді, 67')

Попередження: Гудмундссон 42', Фіннбогасон 75', Севарссон 77' - Кадар 81', Кляйнхайслер 83'