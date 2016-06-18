Пятов: "Хочеться довести вболівальникам, що ми є справжньою збірною"

Незважаючи на відсутність турнірної мотивації, команда повинна найти у собі стимул завершити турнір на мажорній ноті, заявив Андрій Пятов у спілкуванні зі ЗМІ на базі національної команди, повідомляє ФФУ.

«Ми самі повинні шукати стимул для третьої гри. Те, що ми зробили у минулому матчі, ніякій критиці не піддається. Має бути повага до себе. Я до сих пір не відійшов від гри з Північною Ірландією. Присутня образа, злість – тримаєш все в собі, нереально позбавитися від цих почуттів. Сподіваюся, тренер зробить висновки і дасть можливість зіграти тим хлопцям, які не провели на полі жодної хвилини протягом цього чемпіонату», – висловив свою думку голкіпер збірної України.

Воротар «синьо-жовтих» також зізнався, що збірній дуже соромно за невдачі на Євро-2016, але наразі вибачатися перед вболівальниками немає сенсу, адже вони цього не зрозуміють: «У футболі є лише один результат, який може задовольнити – це перемога. Уболівальники не зрозуміють, якщо ми просто зараз вибачимося. І я їх розумію у цьому. Хотілося б, щоб ми провели гідно останню гру, щоб сказати нашим прихильникам, що у нас є справжня збірна».

Незважаючи на те, що польська збірна зацікавлена у здобутті першого місця у квартеті, а українська вже не вирішую турнірних завдань, на думку Пятова, мотивація серед усіх учасників на Євро залишається однаково високою. «У Північної Ірландії, на думку багатьох, вона була вище, ніж у нас. Але найголовніше – не слова, а як виконувати настанови тренера на полі, як рухатися і як грати. Можна говорити, що вийдемо і затопчемо наших суперників, а вийде навпаки. Можна говорити, що завгодно, але якщо не показувати гідний футбол, то усе це стає порожніми балачками», – зазначив страж воріт української збірної.

«Із Польщею ми зустрічалися в групі під час кваліфікації ЧС-2014. Можу сказати, що команда у них змінилася. Футбол у виконанні поляків став більш комбінаційним. Вони серйозно додали у командній грі, Це буде зовсім інша Польща. Загалом, дуже важко було їхати на цю прес-конференцію. В душі дуже неприємні відчуття. Є ще гра, яка може щось змінити в кращий бік. Сподіваюся, ми зробимо висновки і покажемо своє справжнє обличчя», – підсумував Пятов.

Як повідомляв УНІАН, поразка від Північної Ірландії і нічия Німеччини та Польщі де-факто позбавили збірну України будь-яких шансів позмагатися за вихід до плей-офф чемпіонату Європи 2016 року.

Матч зі збірною Польщі не матиме ніякого турнірного значення для українців.