УЄФА оголосить рішення у справі про поведінку турецьких та хорватських фанатів в понеділок

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в понеділок оголосить рішення, які будуть прийняті відносно Хорватського футбольного союзу та Турецької футбольної федерації, повідомляє Sports.ru.

Напередодні через дії вболівальників переривався матч між збірними Хорватії і Чехії (2:2). Балканські фанати використовували піротехніку, кидали фаєри на поле і влаштували бійку. Також хорватам інкриміновано використання нацистської символіки.

Вболівальники збірної Туреччини під час матчу з національною командою Іспанії (0:3) застосовували піротехніку і кидали фаєри. Також туркам інкриміновано проникнення на полі.

У зв'язку з поведінкою вболівальників УЄФА почав розслідування щодо Хорватського футбольного союзу та Турецької футбольної федерації.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня УЄФА оштрафував Російський футбольний союз на 150 тисяч євро і умовно дискваліфікував збірну Росії, вболівальники якої взяли участь в заворушеннях під час матчу з національною командою Англії (1:1).