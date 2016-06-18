Збірна України поступилася команді країни, в якій менше 40 професійних футболістів

Головний тренер збірної Північної Ірландії з футболу Майкл О'Ніл розповів про особливості своєї роботи, повідомляє сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA).

"У Північній Ірландії менше 40 професійних футболістів, з яких мені доводиться збирати команду. Де я тільки не був у пошуках гравців: "Флітвуд", "Бертон", "Донкастер", "Лутон", "Моркэмб"... Іноді робота головного тренера не така вже й приваблива", - зазначив о'ніл.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла матч 2-го туру Євро-2016 збірній Північної Ірландії з рахунком 0:2. Команда Михайла Фоменка стала першою на Євро-2016, хто позбувся всіх шансів на потрапляння в плей-офф. Українці ще проведуть матч групового етапу з командою Польщі, але ця гра не буде мати для команди ніякого турнірнірного значення.