Роналду визнаний найгіршим виконавцем штрафних в історії Євро та ЧС
Португалець жодного разу не вразив ворота суперника зі стандарту на найбільших турнірах.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду має найгірший показник реалізації штрафних ударів за всю історію чемпіонатів світу і Європи, повідомляє статистичний портал Opta.
На рахунку Роналду 34 удару зі штрафного, з яких жоден не реалізований.
Зокрема, на нинішньому Євро 2016 він двічі виконував штрафні у матчі першого туру групового етапу з командою Ісландії і жодного разу не забив.
Крім Роналду більше 20 штрафних виконували ще чотири футболісти. У Георге Хаджі (Румунія) статистика 27/0, Мішеля Платіні (Франція) - 25/2, Рональда Кумана (Нідерланди) - 22/0, Зінедіна Зідана (Франція) - 21/2.
Роналду зможе покращити свою статистику в суботу ввечері, 18 червня, в матчі Потугалия - Австрія, який розпочнеться о 22.00 і стане заключною грою 2-го туру групового етапу Євро-2016.