Роналду визнаний найгіршим виконавцем штрафних в історії Євро та ЧС

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду має найгірший показник реалізації штрафних ударів за всю історію чемпіонатів світу і Європи, повідомляє статистичний портал Opta.

На рахунку Роналду 34 удару зі штрафного, з яких жоден не реалізований.

Зокрема, на нинішньому Євро 2016 він двічі виконував штрафні у матчі першого туру групового етапу з командою Ісландії і жодного разу не забив.

Крім Роналду більше 20 штрафних виконували ще чотири футболісти. У Георге Хаджі (Румунія) статистика 27/0, Мішеля Платіні (Франція) - 25/2, Рональда Кумана (Нідерланди) - 22/0, Зінедіна Зідана (Франція) - 21/2.

Роналду зможе покращити свою статистику в суботу ввечері, 18 червня, в матчі Потугалия - Австрія, який розпочнеться о 22.00 і стане заключною грою 2-го туру групового етапу Євро-2016.