Шевченко: "Команда ще не відійшла від поразки психологічно"

Тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Євро-2016 проти збірної Польщі, повідомляє Чемпіон.

«Команда психологічно ще не відійшла від матчу з Північною Ірландією. Фізично все готові, а от психологічно повірити в те, що у нас вже немає шансів важко.

Сьогодні була тренування відновлювальне, де ми зіграли невелику «двосторонку».

За що битися у матчі з Польщею? Думаю, що ми повинні зіграти за престиж команди. Показати, що ми щось можемо.

Звичайно, важко повірити, що після гри з Північною Ірландією ми стали першою командою, яка достроково вилетіла з Євро. Настрій у хлопців на матч в Марселі бойовий».

Як повідомляв УНІАН, після поразки від збірної Північної Ірландії (0:2) національна команда України втратила навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф.