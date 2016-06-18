Гравець збірної України Бутко: "Ми не готові до Євро"
12:21, 18 червня 2016Євро 2016
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Крайній захисник збірної України дав короткий коментар щодо вильоту національної команди з Євро-2016.
euro2016.ffu.org.ua
Українець заявив, що збірна була не готова до чемпіонату Європи в психологічному плані в ефірі телеканалу "Футбол 1".
«Дві поразки 0:2. Напевно, ми були не готові до Євро, от і все. Не готові більше психологічно. На тренуваннях ми працювали добре.
Дивилися ми матч з Північною Ірландією? Трохи. Але тренер сказав, що по гарячих слідах нічого говорити не будемо, а розглянемо завтра», – зазначив Бутко.
Як повідомляв УНІАН, після поразки від збірної Північної Ірландії (0:2) національна команда України втратила навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф.
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