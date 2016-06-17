Євро-2016: Іспанія розтрощила Туреччину і вийшла в 1/8 фіналу

У Ніцці завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Іспанії розтрощила команду Туреччини з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена ще в кінцівці першого тайму.

Іспанці володіли повною перевагою з самого початку гри, але довгий час не могла подолати насичену оборону суперника. Тим не менш, в кінцівці першого тайму діючі чемпіони Європи (переможці Євро-2012) зуміли відзначитися двічі поспіль.

На 34-й хвилині рахунок відкрив Альваро Мората, який замкнув передачу Ноліто красивим і точним ударом головою. А за 3 хвилини, на 37-й, відзначився вже сам Ноліто, подвоївши перевагу своєї команди.

На початку другого тайму іспанці довели свою перевагу до великої. Мората оформив дубль, завершивши комбінацію за участю Іньєсти і Альби.

Таким чином, іспанці здобули другу перемогу поспіль і набрали 6 очок. У збірної Хорватії - 4 бали і 2-е місце, Чехії - 1, Туреччини - 0.

Іспанія - Туреччина - 3:0 (2:0)

Голи: Мората (34, 48), Ноліто (37).

І: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхіо Рамос, Піке, Бускетс, Іньєста, Жорді Альба (Аспілікуета, 81'), Фабрегас (Коку 71'), Сілва (Бруно, 64'), Мората, Ноліто

Т: Бабаджан, Балта, Генюл, Інан (Маллі 70'), 6. Чалханоглу (Шахін 46'), Озьякуп ( Шахан, 62'), Топал, Туфан, Еркін, Туран, Йілмаз

Попередження: Серхіо Рамос 1' - Туфан 41', Йілмаз 9'