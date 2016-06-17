Хорватські фанати влаштували побоїще на трибуні під час матчу Євро-2016 з Чехією

Матч чемпіонату Європи з футболу Чехія - Хорватія в Сент-Етьєні був відзначений черговими фанатськими заворушеннями, ініціаторами яких стали хорватські ультрас.

В кінцівці матчу перед трибуною з уболівальниками збірної Хорватії раптово з'явився повністю екіпірований французький спецназ, що моментально запалило обстановку. Мабуть, поліцейські отримали якусь інформацію. Частина фанатів з Хорватії стали запалювати фаєри і кидати на поле. Гра була зупинена на кілька хвилин, так як поле заволокло їдким димом. Через кілька хвилин все фаєри були погашені і гра поновилася.

У той же час, на трибуні хорватських уболівальників почалася бійка, яка не припинялася до кінця матчу.

Сам матч завершився з рахунком 2:2.

Як повідомляв УНІАН, безлади за участю фанатів на Євро відбуваються вже не перший раз. Раніше побилися вболівальники Польщі та Північної Ірландії, ультрас німецького "Динамо" (Дрезден) побили вболівальників збірної України перед матчем Німеччина - Україна, а самий гучний інцидент стався в день гри Англія - Росія в Марселі, коли бійки відбувалися до матчу, під час гри і по її закінченні.