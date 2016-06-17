Євро-2016: Хорватія упустила перемогу в матчі з Чехією

У Сент-Етьєні закінчився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Хорватії не зуміла втримати перемогу у матчі з командою Чехії, ведучи з перевагою в два голи - 2:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

У цій грі хорвати мали помітну перевагу з самого початку матчу. А на 37-й хвилині Іван Перішич завдяки індивідуальній майстерності забив гол. Гравець увійшов у штрафну, пробив і влучив прямісінько в кут воріт - 1:0.

У другому таймі хорватські футболісти продовжували чинити тиск на суперника і на 59-й хвилині відзначився Іван Ракітіч. Дитяча помилка чехів при виході від своїх воріт, призвела до того, що м'яч перехопив Брозович, віддав пас на Ракітіча і той вийшовши один на один з Петером Чехом перекинув м'яч через воротаря - 2:0.

Тим не менш, без інтриги в цьому матчі не обійшлося. На 76-й хвилині чехи потихеньку перейшли на половину поля суперника і Шкода після навісу справа головою вміло підрізав мячв верхній кут воріт, прямо під штангу - 2:1. А вже в доданий арбітром час, на 94-й хвилині, Домагой Віда зіграв рукою в своїй штрафній площі і дав можливість пробити пенальті чехам. Томаш Нецід був бездоганний при реалізації 11-метрового - 2:2

Таким чином, у хорватів за підсумками двох ігор 4 бали, а у чехів - 1.

Сьогодні пізно ввечері також відбудеться другий матч цієї групи Іспанія - Туреччина.

Чехія - Хорватія - 2:2 (0:1)

Голи: Шкода 76', Нецід, 90+4 - Перішич В. 37', Ракітіч 59'

Ч: Чех, Кадержабек, Губнік, Сівок, Лімберскі, Плашил, Крейчі, Скалак (Шкода, 67'), Даріда, Росіцкі, Лафата (Шурап, 67')

Х: Субашич Д., Віда, Чорлука, Срна, Перішич В., Модріч (Ковачич, 62'), Брозович, Бадель, Праньїч, Ракітіч, Манджукіч

Попередження: Сівок 72' - Бадель 14', Брозович 74'