Євро-2016: Італія наприкінці вириває перемогу над Швецією

У Тулузі завершився перший матч чергового ігрового дня Євро-2016. в якому збірна Італії в самій кінцівці матчу "дотиснула" команду Швеції - 1:0.

Протягом матчу італійці мали помітну перевагу і набагато частіше атакували. Мабуть, найгостріший момент не використав Пароло, який після навісу з флангу бив головою по воротах і влучив у поперечину.

У суперника найактивнішим, як зазвичай, був Златан Ібрагімович, але зірковому шведському форварду так і не надали свободи дій італійські захисники. А коли він все-таки виривався на вільний простір, удари шведа були неточними.

Вирішальний момент у грі стався в кінцівці, коли на 88-й хвилині на ударну позицію вийшов Едер і пробив в протихід воротареві, у нижній кут - поруч зі штангою.

Таким чином, після двох ігор у італійців 6 очок, а у шведів залишився 1 бал. Інший матч групи Ірландія - Бельгія відбудеться в суботу, 18 червня.

Італія - Швеція - 1:0 (0:0)

Гол: Едер, 88.

І: Буффон, Барцальї, Джаккеріні, Бонуччі, К'єлліні, де Россі (Мотта, 74'), Кандрева, Флоренці (Стураро, 85'), Пароло, Пелле (Дзадза, 60'), Едер.

Ш: Ісакссон, Юханссон, Гренквист, Ольссон М., Линделеф, Форсберг (Левицькі, 79'), Ларссон, Экдаль (Дурмаз, 79'), Чельстрем, Гвідетті (Берг, 85'), Ібрагімович

Попередження: де Россі 69, Буффон, 90