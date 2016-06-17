Путін "не розуміє", як 200 російських фанів "відметелили" кілька тисяч англійців на Євро
Президент Росії Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відповів на питання про російських уболівальників, які влаштували безлади на чемпіонаті Європи з футболу у Франції.
Він висловив жаль, що матчі Євро-2016 затьмарюють скандали з фанатами, передає РБК.
"Я правда не розумію, як 200 наших уболівальників відметелили кілька тисяч англійців", — сказав Путін.
Читайте такожВ Ліллі затримали чотирьох вболівальників збірної Росії
При цьому глава РФ висловив жаль, що Євро-2016 затьмарюють скандали з уболівальниками. "По-моєму, менше уваги вже на футбол звертають, ніж на бійки вболівальників. Дуже сумно. І я шкодую про це", — сказав президент Росії.
На його думку, у цій ситуації слід виходити "з якихось загальних критеріїв, і відповідальність за скоєне повинна бути максимально персоніфікована, й ставлення до порушників повинно бути однаковим".
Як повідомляв УНІАН, 11 червня, у Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їхні вболівальники знову будуть помічені в організації масових заворушень після інцидентів у Марселі.