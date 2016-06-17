Путін "не розуміє", як 200 російських фанів "відметелили" кілька тисяч англійців на Євро

Він висловив жаль, що матчі Євро-2016 затьмарюють скандали з фанатами, передає РБК.

"Я правда не розумію, як 200 наших уболівальників відметелили кілька тисяч англійців", — сказав Путін.

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При цьому глава РФ висловив жаль, що Євро-2016 затьмарюють скандали з уболівальниками. "По-моєму, менше уваги вже на футбол звертають, ніж на бійки вболівальників. Дуже сумно. І я шкодую про це", — сказав президент Росії.

На його думку, у цій ситуації слід виходити "з якихось загальних критеріїв, і відповідальність за скоєне повинна бути максимально персоніфікована, й ставлення до порушників повинно бути однаковим".

Як повідомляв УНІАН, 11 червня, у Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їхні вболівальники знову будуть помічені в організації масових заворушень після інцидентів у Марселі.