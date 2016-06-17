Національний колорит на Євро-2016: як вболівальники підтримують свої збірні (фото)

При цьому як на трибунах, так і під час прогулянок по місту вболівальники намагаються вибирати одяг в національному стилі, аксесуари з національним колоритом, а також розмальовувати свої тіла в кольори "своїх" збірних.

Таким чином футбольні трибуни під час Євро-2016 забарвлюються в національні кольори тієї чи іншої збірної.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 16 червня з моменту початку Євро-2016 у Франції за порушення порядку було затримано 323 особи, з них 196 були заарештовані.

Найбільше "відзначилися" російські футбольні вболівальники. Через влаштовані безлади та бійки щодо 20 російських громадян було прийнято рішення про депортацію з Франції.