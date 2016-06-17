Прес-конференцію збірної України на Євро скасували в останній момент

Прес-конференція головного тренера збірної України Михайла Фоменка та одного з гравців команди, яка повинна була відбутися в українському Медіа-центрі в Екс-ан-Провансі сьогодні ввечері, скасована, повідомляє ФФУ.

На цій конференції тренер та гравець мали підбити підсумки другого матчу на Євро-2016 проти Північної Ірландії.

"Тренування команди відбудеться о 18:30, 30 хвилин, якого буде відкрите для ЗМІ. Потім журналісти матимуть змогу перейти на територію мікст-зони, де можна буде поспілкуватися з гравцями", - йдеться у повідомленні прес-служби національної команди.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України поступилася команді Північної Ірландії з рахунком 0:2 і стала першою командою, яка аибула з числа претендентів на перемогу в Євро-2016. Перед цим українці поступилися чинним чемпіонам світу з Німеччини з тим самим рахунком 0:2.

Команда проведе матч 3-го тура групового турніру проти збірної Польщі (21 червня), проте він не матиме ніякого турнірного значення для українців.