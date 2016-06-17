Вболівальник збірної Північної Ірландії помер під час матчу з командою України

Під час матчу Євро-2016 Україна - Північна Ірландія трагічна подія сталася з ірландським уболівальником, повідомляє BBC.

62-річний фанат Роберт Рейні помер прямо під час гри. Лікарі намагалися провести реанімацію на стадіоні, але були змушені діагностувати смерть від серцевого нападу.

Це вже другий трагічний випадок з участю фанатів Північної Ірландії. Раніше, загинув 24-річний фанат, який впав на набережній в Ніцці. Вболівальники північноірландців вшанували його пам'ять у матчі проти українців, аплодуючи на 24-й хвилині гри.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна Північної Ірландії здобула перемогу над командою України з рахунком 2:0. Ця перемога стала першою в історії збірної Північної Ірландії на Євро.