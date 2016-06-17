Німецькі фанати напали на бразильських журналістів: "Валіть звідси, ніггери"

Двоє бразильських журналістів телекомпанії Bandeirantes Фернандо Енріке де Олівейра і Соня Блоту розповіли, що перед матчем Німеччина – Польща на них напала юрба агресивних німецьких уболівальників, повідомляє Eurosport.

«Мужик у супроводі групи з 50 фанатів підійшов і закричав «Валіть, ніггери!». Я попросив його не чіпати Соню. Коли ми рушили звідти, хлопець знову закричав «забирайтеся, ніггери» і дав мені ляпаса. Це не фізичний біль, а психологічний і моральний. Ніби ми до кінця життя повинні вибачатися за те, що ми чорні і нас меншість», – розповів оператор Олівейра.

Примітно, що Соня Блоту, відома в Бразилії журналістка, не чорношкіра.

Як повідомляв УНІАН, після старту Євро-2016 влади Франції здійснила 323 арешти футбольних фанатів.