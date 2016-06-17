Соцмережі відреагували на програш збірної України в матчі з Північною Ірландією на Євро-2016

Найбільше фотожаб зібрав користувач Андрій Хоманчук в Facebook.

Деякі користувачі угледіли в програші української команди далекосяжні цілі.

Читайте такожЗбірна України втратила шанси на вихід до плей-офф Євро-2016Також особливу популярність серед користувачів мав ролик з роботом, "граючим" у футбол, яким вони характеризували гру української збірної.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня збірна України з футболу програла другий матч на чемпіонаті Європи з футболу. І якщо в першому матчі проти збірної Німеччини українці виглядали гідно і їх програш вболівальники сприйняли без докору, то в матчі проти Північної Ірландії українська команда виглядала беззубо, чим і викликала гнів користувачів.