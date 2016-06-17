Соцмережі відреагували на програш збірної України в матчі з Північною Ірландією на Євро-2016
12:07, 17 червня 2016Євро 2016
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Користувачі українських соціальних мереж швидко відреагували на програш національної збірної України з футболу команді Північної Ірландії у другому турі групового етапу Євро-2016 з рахунком 0:2.
twitter.com/UEFAEURO
Найбільше фотожаб зібрав користувач Андрій Хоманчук в Facebook.
Деякі користувачі угледіли в програші української команди далекосяжні цілі.
Читайте такожЗбірна України втратила шанси на вихід до плей-офф Євро-2016Також особливу популярність серед користувачів мав ролик з роботом, "граючим" у футбол, яким вони характеризували гру української збірної.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня збірна України з футболу програла другий матч на чемпіонаті Європи з футболу. І якщо в першому матчі проти збірної Німеччини українці виглядали гідно і їх програш вболівальники сприйняли без докору, то в матчі проти Північної Ірландії українська команда виглядала беззубо, чим і викликала гнів користувачів.
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