УЄФА підтвердив "досягнення" збірної України на Євро

Союз європейських футбольних асоціацій підтвердив виліт збірної України з числа претендентів на титул чемпіона Європи-2016 постом на своїй сторінці в Twitter.

"Україна є першою командою, яка виключається з числа учасників Євро", - повідомляє УЄФА.

Нагадаємо, що збірна України разом з командою Албанії програла два матчі групового турніру поспіль. Але якщо у Албанії ще є шанси зайняти 3-е місце і пройти в плей-офф, то збірна України вже ніяк не зможе піднятися вище 4-го місця в групі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні наша команда програла збірній Північної Ірландії з рахунком 0:2. До цього, в 1-му турі Євро-2016 наша команда поступилася чинним чемпіонам світу з Німеччини з тим самим рахунком - 0:2.