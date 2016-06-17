Порошенко прокоментував виліт України з Євро-2016

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Неприємно! Але треба грати сильніше", - зазначив президент.

Незважаючи на те, що можлива перемога в матчі з Польщею вже гарантовано не принесе Україні вихід з плей-офф чемпіонату, глава держави побажав команді успіху.

"Україна вірить у вас, хлопці! Бажаємо перемоги у поєдинку з Польщею", - написав Порошенко.

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Нагадаємо, 16 червня на чемпіонаті Європи з футболу Україна програла Північній Ірландії з рахунком 0:2. Збірна ж Польщі зіграла внічию з Німеччиною - 0:0.

Таким чином, за підсумками другого туру в групі С у збірних Німеччини та Польщі в активі по 4 очки. У Північної Ірландії 3 очки, у України 0 очок.

Навіть якщо збірна України обіграє в останньому турі групової стадії Польщу з великою різницею у рахунку, це не допоможе їй обігнати у турнірній таблиці хоча б одного з суперників.