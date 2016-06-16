Ярмоленко після гри з Північною Ірландією "Мені дуже соромно"

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко спробував пояснити поразку команди від збірної Північної Ірландії (0:2), яка практично позбавила українців шансів на вихід в плей-офф, повідомляє Sport Arena.

"Елементарно не знаємо що робити з такою обороною. Ми б'ємося об стінку і все. Подивився, у нас 60 відсотків володіння, а як зламати — не знаємо", — почав Ярмоленко.

"Віддати ініціативу? Ми вже віддали в матчі з Німеччиною, і що? Там пропустили зі стандарту, тут знову і не змогли зібратися"."Особисто мені дуже соромно. Я не знаю, як повернутися додому нормально. Такі надії були на цей турнір. Прикро, дуже прикро. Їдеш на Євро з одними очікуваннями, а там пропускаєш два, там два", - продовжив гравець.

"Шанси є? Ну так. Нам треба, щоб Німеччина виграла у Польщі, потім ми виграли у поляків 10:0, а потім ще...", — підсумував Ярмоленко.

Останній матч у групі збірна України проведе 21-го червня проти команди Польщі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України зазнала поразки від збірної Північної Ірландії з рахунком 0:2. Це фіаско ставить нашу збірну у вкрай скрутне становище. Тепер шансів на вихід з групи дуже мало.