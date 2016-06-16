Фоменко звинуватив гравців збірної України у поразці від Північної Ірландії

Головний тренер збірної України вважає, що основна причина поразки команди від збірної Північної Ірландії - невиконання футболістами установки на гру. Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Головна причина [поразки] — відсутність колективу на полі. Багатьма гравцями не були виконані настанови тренерського штабу. Це стосується як і оборони, так і атаки. Північна Ірландія? В цьому плані жодних несподіванок — суперник з'явився нам таким, яким ми його і розбирали. Та й цифри говорять самі за себе: з 16-ти м'ячів, які вони забили у кваліфікації, дев'ять відбулися зі стандартів. Нам же треба було грати краще індивідуально", - пояснив поразку Фоменко.

Наставник команди також відповів на питання про справжній рівень збірної України.

"Тут все просто: про рівень команди говорить зайняте нею місце. Я вже говорив раніше: якщо не виконувати усі вимоги і не відпрацьовувати на полі на всі сто, то буде і негативний результат", - вважає Фоменко.

При цьому, він додав, що на невдачу команди вплинули проблеми з психологією.

"Напевно, наші гравці вирішили, що можна малою кров'ю домогтися результату в цьому матчі. А хто дозволяє супернику грати у свій футбол, той і програє", - додав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, у другому матчі Євро-2016 збірна України сенсаційно поступилася Північної Ірландії.