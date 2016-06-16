Збірна України на Євро-2016: сценарії перед останнім туром

Напередодні матчу 2-го туру між збірними Німеччини та Польщі є три сценарії розвитку подій для збірної України у групі С:

1) У разі нічиї між збірними Німеччини та Польщі, Україна втратить шанси на вихід в плей-офф;

2) Якщо Польща сьогодні обіграє збірну Німеччини, Україна втратить шанси на вихід в плей-офф;

3) В разі перемоги збірної Німеччини над Польщею, Україна зберігає шанси на вихід з групи. Для цього команді Михайла Фоменка у 3-му турі потрібно обов'язково перемогти поляків - в такому разі, у неї є можливість зайняти третє місце у своєму квартеті.

Якщо Польща поступиться сьогодні Німеччині, а збірна Північної Ірландії в 3-му турі візьме очки у грі з Німеччиною, мінімальної перемоги над Польщею українцям буде достатньо для того, щоб зайняти третє місце в групі.

Якщо Польща поступиться Німеччині та Україні, а збірна Північної Ірландії поступиться Німеччини, у трьох команд буде однакова кількість очок - три. В такому випадку потрібно буде рахувати різницю м'ячів у матчах між Польщею, Північною Ірландією і Україною. На даний момент в України баланс забитих-пропущених становить "-2", у Польщі "+1", і в Північній Ірландії "+1".

Таким чином, збірній України сьогодні слід вболівати за Німеччину, яка має обіграти Польщу. Після цього команді Михайла Фоменка потрібно буде перемагати поляків з максимально можливою різницею в рахунку.

Крім того, якщо збірна України посяде третє місце в своєму квартеті, буде потрібно дивитися на кількість очок і різницю м'ячів третіх команд в інших групах. Для потрапляння в плей-офф потрібно, щоб Україна потрапила в Топ-4 найкращі треті команди всього групового етапу.