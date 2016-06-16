Степаненко після матчу з Північною Ірландією: "Підвела неуважність при розіграші стандартів"

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко після матчу нарікнув на гру своєї команди при розіграшах стандартів суперниками і підбив підсумки виступу на турнірі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Це був вирішальний для нас матч, який ми програли. Залишається ще одна гра з Польщею, але вона вже не матиме турнірного значення. На жаль, такий підсумок турніру. Але є, безумовно, і плюси. Ми набралися досвіду, що, звичайно, дуже важливо для майбутнього. В команді багато молодих гравців, які отримали неоціненне для себе відчуття великого турніру. Це обов'язково стане в нагоді в майбутньому", - зазначив Степаненко.

"Була гра до першого гола... Ірландці забили зі стандарту, хоча ми знали, що в цьому компоненті вони дуже небезпечні. Ми награвали стандарти кілька днів поспіль. Підвела неуважність, брак концентрації наших гравців. Десь не допрацювали...", - заявив півзахисник.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла команді Північної Ірландії з рахунком 0:2.

У команди ще залишаються теоретичні шанси на те, щоб зайняти 2-3-є місця і вийти в плей-офф. Для цього, збірна Німеччини сьогодні повинна виграти у Польщі, а в заключному турі у Північної Ірландії. Українці ж, у свою чергу, повинні обіграти Польщу з якомога більшою різницею (на даний момент різниця голів у нашої команди 0:4).