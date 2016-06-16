Збірна України програла другий матч на Євро (фоторепортаж)

У Ліоні завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи серед команд Групи С. в якому збірна України зустрічалася з командою Північної Ірандіі і програла з рахунком 0:2.

Доля гри була вирішена на початку другого тайму.

Українці були номінальними фаворитами цієї гри, але вже до середини першого тайму перевагою заволоділи суперники. Північноірландці ще до перерви мали кілька моментів, щоб вийти вперед у цій грі, але не зуміли втілити свою перевагу в гол.

А на самому початку другого тайму, на 49-й хвилині, після навісу зі штрафного, Гарет Маколі чудовим ударом головою вразив дальній верхній кут воріт.

Після цього наша команда дещо вирівняла гру і мала ряд можливостей зрівняти рахунок. Зокрема, два рази з вигідних позицій бив Віктор Коваленко, але м'яч так і не потрапив у ворота.

А вже в доданий арбітром час, на 96-й хвилині вийшов на заміну Макгинн забив другий гол.

Таким чином, збірна України програла другий матч поспіль на Євро-2016 і максимально ускладнила собі завдання з виходу в плей-офф 1/8 фіналу турніру.

Україна - Північна Ірландія - 0:2 (0:0)

Гол: Маколі, 49, Макгінн, 90

У: Пятов, Хачеріді, Федецький, Ракицький, Шевчук Ст., Степаненко, Коваленко Вик. (Заниченко, 83), Сидорчук (Гармаш, 75') , Ярмоленко, Коноплянка, Селезньов (Зозуля 71').

СІ: Макговерн, Макаули, Еванс Дж., Хьюз, Кэткарт, Девіс С., Еванс К. (Макнейр, 90'), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Магеннис, 83'), Уорд (Макгинн, 69').

Попередження: Уорд 63', Даллас 87' - Селезньов 40', Сидорчук 67'