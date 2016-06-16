Став відомий склад збірної України на матч з Північною Ірландією

В основному складі збірної України на матч Євро-2016 проти Північної Ірландії є одна зміна у порівнянні з грою проти Німеччини. Про це повідомила ФФУ на своїй сторінці в Twitter.

Замість Романа Зозулі, який починав гру з Німеччиною, сьогодні на поле з перших хвилин зіграє Євген Селезньов.

Повністю склад команди виглядає так: Андрій П'ятов, Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький, В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Євген Селезньов.

Нагадаємо, матч проти збірної Північної Ірландії розпочнеться сьогодні, о 19:00.