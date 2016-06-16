Поліція Ліона затримала фанатів з Києва і Харкова

18:05, 16 червня 2016
Євро 2016
2874

Французькі правоохоронці переписали паспортні дані українців і відпустили їх.

Reuters

Сьогодні в центрі Ліона французька поліція затримала групу українських ультрас з Києва і Харкова в кількості 15-20 чоловік, повідомляє Динамоманія.

Поліцейські обшукали фанатів і переписали їхні дані. Пізніше їх відпустили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Ліоні відбудеться матч Україна - Північна Ірландія. Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter