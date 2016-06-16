Поліція Ліона затримала фанатів з Києва і Харкова
18:05, 16 червня 2016Євро 2016
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Французькі правоохоронці переписали паспортні дані українців і відпустили їх.
Reuters
Сьогодні в центрі Ліона французька поліція затримала групу українських ультрас з Києва і Харкова в кількості 15-20 чоловік, повідомляє Динамоманія.
Поліцейські обшукали фанатів і переписали їхні дані. Пізніше їх відпустили.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Ліоні відбудеться матч Україна - Північна Ірландія. Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.
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