Поліція Ліона затримала фанатів з Києва і Харкова

Сьогодні в центрі Ліона французька поліція затримала групу українських ультрас з Києва і Харкова в кількості 15-20 чоловік, повідомляє Динамоманія.

Поліцейські обшукали фанатів і переписали їхні дані. Пізніше їх відпустили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Ліоні відбудеться матч Україна - Північна Ірландія. Гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.