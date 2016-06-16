Євро-2016: Англія вирвала перемогу у Уельсу у доданий час
Гол Даніеля Старріджа вивів збірну Англії на перше місце в групі В.
Збірна Англії обіграла Уельс в групі В на Євро-2016. Британське дербі завершилося з рахунком 2:1.
У першому таймі удар зі штрафного реалізував лідер Уельса Гарет Бейл, але в другому таймі англійцям вдалося здобути вольову перемогу.
Обидва м'ячі за англійців забили футболісти, які вийшли на заміну. Спочатку голом відзначився форвард Джеймі Варді. Він підправив м'яч у ворота суперника з близької відстані.
А вже на другій компенсованій хвилині зустрічі перемогу підопічним Роя Ходжсона приніс Даніель Старрідж, який завершив точним ударом швидку атаку своєї команди.
Англія - Уельс - 2:1 (0:1)
Голи: Варді (56), Старрідж (90+2) - Бейл (42)
А: Харт, Уокер, Кехілл, Смоллінг, Роуз, Аллі, Дайер, Руні, Лаллана (Рашфорд, 73), Кейн (Варді, 46), Стерлінг (Старрідж, 46);
У: Хеннессі, Гантер, Честер, Е. Вільямс, Девіс, Н. Тейлор, Ледлі (Едвардс, 67), Ремсі, Аллен, Робсон-Кану (Дж. Вільямс, 71), Бейл;
Попереджений: Девіс.