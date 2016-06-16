Російських футбольних фанатів посадили у Франції на строк до двох років

У Марселі (Франція) суд оголосив вирок трьом російським фанатам, які брали участь у заворушеннях в день гри Євро-2016 Росія - Англія, повідомляє AFP.

"Російські вболівальники отримали тюремні терміни до 2-х років", - свідчить повідомлення французького агентства.

Раніше сьогодні також стало відомо, що уболівальник збірної Англії Ендрю Бейк, який був жорстоко побитий російськими вболівальниками перед футбольним матчем Євро-2016 в Марселі, вийшов з коми.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня, у Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їх вболівальники знову будуть помічені у організації масових заворушень після інцидентів в Марселі.