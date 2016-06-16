Федецький про матч з Північною Ірландією: "Суперник демонструє фізичний силовий футбол"

Правий захисник збірної України Артем Федецький дав свій коментар напередодні поєдинку проти Північної Ірландії телеканалу "Футбол 1".

"Ми, як і північноірландці, команда з характером. Північна Ірландія — типова британська команда. І фізичний силовий футбол — це їх стиль", - зазначив Федецький.

"Нам треба показати свої найкращі якості. Ми вже не раз їх демонстрували проти хороших команд. Потрібно віддати все найкраще, що у нас є – як індивідуально, так і командно", — додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, матч між Україною і Північною Ірландією відбудеться сьогодні. Початок гри о 19:00 за київським часом.