Федецький про матч з Північною Ірландією: "Суперник демонструє фізичний силовий футбол"
16:58, 16 червня 2016Євро 2016
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Гравець вважає, що для досягнення перемоги українська команда повинна показати свої найкращі якості.
Reuters
Правий захисник збірної України Артем Федецький дав свій коментар напередодні поєдинку проти Північної Ірландії телеканалу "Футбол 1".
"Ми, як і північноірландці, команда з характером. Північна Ірландія — типова британська команда. І фізичний силовий футбол — це їх стиль", - зазначив Федецький.
"Нам треба показати свої найкращі якості. Ми вже не раз їх демонстрували проти хороших команд. Потрібно віддати все найкраще, що у нас є – як індивідуально, так і командно", — додав захисник.
Як повідомляв УНІАН, матч між Україною і Північною Ірландією відбудеться сьогодні. Початок гри о 19:00 за київським часом.
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