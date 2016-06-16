Побитий росіянами англійський фанат, якого оголошували померлим, вийшов з коми

16:41, 16 червня 2016
Євро 2016
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Інформація про смерть Ендрю Бэйка виявилася неправдивою.

Эндрю Бэйк вышел из комы / independent.ie

Уболівальник збірної Англії Ендрю Бейк, який був жорстоко побитий російськими вболівальниками перед футбольним матчем Євро-2016 в Марселі, вийшов з коми. Про це повідомляє BBC.

За словами брата потерпілого, Бейк відкрив очі і зміг зробити рух плечима. Це сталося, коли його відвідав у лікарні син.

Брат побитого англійця також повідомив, що через 10-15 днів Бейка чекає операція на розбитому обличчі.

Разом з тим, mirror.co.uk інформує, що в кому впав інший англійський вболівальник, побитий росіянами за допомогою молотка та залізних прутів. Мова йде про вболівальника з Лестера Стюарта Грея.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський консул у Франції Данило Болтакс повідомляв про смерть Ендрю Бейка. Крім того, глава Всеросійського об'єднання вболівальників Олександр Шпригін стверджував, що у англійця перестав функціонувати мозок.

Нагадаємо, 51-річний Бейк приїхав з Портсмута в Марсель повболівати за збірну Англії. Він йшов по вулиці в компанії шістьох друзів на футбол, в той час як на англійців налетіли фанати з Росії. За словами товаришів Бейка, "російські бандити п'ять разів били Бейка залізним прутом або молотом".

Після одного з сильних ударів англієць пережив серцевий напад. Його життя врятували поліцейські, які зробили йому штучне дихання перед тим, як відправити до лікарні.

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