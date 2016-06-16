УЄФА не відкривав дисциплінарну справу проти РФС за піротехніку на матчі зі словаками
16:01, 16 червня 2016Євро 2016
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У другому таймі матчу Росія - Словаччина на трибунах був запалений файєр.
Reuters
Союз європейських футбольних асоціацій не став відкривати дисциплінарну справу проти Російського футбольного союзу (РФС) за використання вболівальниками піротехніки на матчі чемпіонату Європи між командами Росії та Словаччини, повідомили ТАСС в прес-службі УЄФА.
У другому таймі матчу групового етапу Росія - Словаччина (1:2) голи Дениса Глушакова на 80-й хвилині на трибунах був запалений один фаєр.
"Справа відкрита не буде", - повідомили в прес-службі УЄФА.
УЄФА у вівторок оштрафував РФС на €150 тисяч, а збірну Росії умовно відсторонив від участі в чемпіонаті Європи через поведінку уболівальників на матчі з командою Англії.
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