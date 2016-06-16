Фани збірної Північної Ірландії готуються до матчу проти України (відео)

Під час матчу збірних України та Північній Ірландії, який сьогодні відбудеться у Ліоні, британську збірну будуть підтримувати десятки тисяч північноірландських вболівальників.

Напередодні гри вони окупували центр міста, де насолоджуються пивом, піснями і, власне, перебуванням своєї збірної на Євро-2016.

Відео з фанами збірної Північної Ірландії опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Роман Бебех.

Як повідомляв УНІАН, після матчу проти збірної Польщі в результаті нещасного випадку загинув один з північноірландських вболівальників. Можливо, сьогодні в його честь матч України та Північної Ірландії розпочнеться з хвилини мовчання.

Нагадаємо, матч 2 -го туру групової стадії Євро-2016 між збірними України та Північної Ірландії розпочнеться сьогодні о 19:00.