Фани збірної Північної Ірландії готуються до матчу проти України (відео)
Десятки тисяч північноірландських вболівальників будуть співати під час гри на підтримку своєї команди.
Під час матчу збірних України та Північній Ірландії, який сьогодні відбудеться у Ліоні, британську збірну будуть підтримувати десятки тисяч північноірландських вболівальників.
Напередодні гри вони окупували центр міста, де насолоджуються пивом, піснями і, власне, перебуванням своєї збірної на Євро-2016.
Відео з фанами збірної Північної Ірландії опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Роман Бебех.
Як повідомляв УНІАН, після матчу проти збірної Польщі в результаті нещасного випадку загинув один з північноірландських вболівальників. Можливо, сьогодні в його честь матч України та Північної Ірландії розпочнеться з хвилини мовчання.
Нагадаємо, матч 2 -го туру групової стадії Євро-2016 між збірними України та Північної Ірландії розпочнеться сьогодні о 19:00.