Степаненко перед грою Євро з Північною Ірландією: "Потрібно використовувати простір на флангах"

Зокрема, гравець акцентував увагу на слабких сторонах суперника в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Потрібно спробувати грати дуже швидко, намагатися не вступати в єдиноборства, ні в якому разі не підлаштовуватися під гру Північної Ірландії. Потрібно використовувати той простір, який вони залишають на флангах. Якщо ми це зробимо, буде позитивний результат", — сказав Степаненко.

"Якщо зіб'ємось на їх гру, довгі передачі, боротьбу, то думаю, буде важкувато. Тому що, судячи з тих моментів, що ми переглядали, вони ведуть дуже багато верхової боротьби, зі стандартів практично завжди навішують в штрафну".

"Тільки переходять центр поля, відразу роблять передачу на дуже високого нападника, який бореться і скидає м'яч. Потрібно їх вчасно накривати, щоб вони ці передачі не могли робити", — резюмував півзахисник синьо-жовтих.

Як повідомляв УНІАН, матч між Україною та Північною Ірландією розпочнеться сьогодні о 19:00 за київським часом.