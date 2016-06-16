Коваленко напередодні матчу з Північною Ірландією: "Кров з носу потрібно вигравати цю гру"

Атакуючий півзахисник збірної України Віктор Коваленко поділився своїми очікуваннями від поєдинку з Північною Ірландією в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"У нас зараз така важлива гра, що потрібно виходити і битися, кров з носу потрібно вигравати цю гру", — зазначив Коваленко.

"Ми знаємо, що у суперника є сильні сторони — це гра на другому поверсі, боротьба. Ми будемо використовувати свої сильні сторони – контроль м'яча і контратаки, і за рахунок цього спробуємо їх обіграти", — додав хавбек нашої збірної.

Як повідомляв УНІАН, матч між Україною та Північною Ірландією почнеться о 19:00 за київським часом.