Український коментатор "потролив" збірну Росії в матчі Євро-2016 (відео)

Коментатор телеканалу "Футбол 2" Андрій Столярчук потроллил збірну Росії після матчу Євро-2016 проти Словаччини.

На його думку, збірна Словаччини вказала росіянам, "где колгосп, а де де поребрік європейського футболу". Крім того, в кінці ефіру Столярчук процитував прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва: "щастя, здоров'я, ви тут дєржитєся".

Коментатор каналу «Футбол 2» Андрій Столярчук тролить Росію. До речі, вже не перший раз https://t.co/1fiz8KAUygpic.twitter.com/tHB9zSKddx — Tribuna.com Україна (@tribunaua) 15 червня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 2-го туру групової стадії Євро-2016 збірна Росії програла Словаччині з рахунком 1:2.