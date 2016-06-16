Український коментатор "потролив" збірну Росії в матчі Євро-2016 (відео)

13:34, 16 червня 2016
Євро 2016
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Коментатор матчу порадів успіху словацької команди.

Reuters

Коментатор телеканалу "Футбол 2" Андрій Столярчук потроллил збірну Росії після матчу Євро-2016 проти Словаччини.

На його думку, збірна Словаччини вказала росіянам, "где колгосп, а де де поребрік європейського футболу". Крім того, в кінці ефіру Столярчук процитував прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва: "щастя, здоров'я, ви тут дєржитєся".

Як повідомляв УНІАН, у матчі 2-го туру групової стадії Євро-2016 збірна Росії програла Словаччині з рахунком 1:2.

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