Безчинства футбольних уболівальників: з початку Євро-2016 у Франції затримали 323 особи

Як повідомляє FranceInfo з посиланням на дані МВС Франції, зокрема, ці люди були затримані за насильство, крадіжки або пошкодження майна.

Зазначається, що найбільш серйозні інциденти сталися в Марселі перед матчем збірних Англії та Росії.

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З 323 затриманих 196 осіб були поміщені під варту. При цьому вісім вболівальників були засуджені до різних термінів тюремного ув'язнення і троє були засуджені до умовних покарань.

За даними МВС, щодо 24 осіб було прийнято рішення про депортацію. Серед них - 20 російських громадян, які наразі перебувають в центрі тимчасового утримання в Марселі. Вони повинні покинути територію Франції в понеділок.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Франції помер англійський фанат, який постраждав у бійці з російськими ультрас. У зв'язку з цим трагічним фактом французька поліція проводить слідчі заходи із затриманими російськими ультрас.