Україна - Північна Ірландія, 19.00 де дивитися матч
10:12, 16 червня 2016Євро 2016
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Сьогодні збірна України проведе другий матч на Євро-2016
Reuters
Сьогодні у французькому Ліоні збірна України проведе другий матч Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка стане команда Північної Ірландії.
Другий матч українців на Євро покажуть у численних фан-зонах і по ТБ.
У Києві, зокрема, матч можна буде побачити у великій компанії на наступних локаціях:
- на Поштовій площі;
- на Оболонській набережній (недалеко від гольф-клубу);
- на Спортивній площі (біля Палацу Спорту);
- на Троїцькій площі (поруч з НСК "Олімпійський");
- на Трухановому острові.
По ТБ матч покаже телеканал "Україна".
Початок гри Україна - Північна Ірландія у 19.00 за київським часом.
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