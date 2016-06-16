Євро-2016: Франція на останніх хвилинах врятувала матч з Албанією

Збірні Франція обіграла Албанію в матчі 2-го туру групи А на Євро-2016. Матч завершився з рахунком 2:0, а обидва голи були забиті в кінцівці матчу.

На 90-й хвилині голом відзначився форвард Антуан Грізманн. Він скористався передачею з правого флангу від Аділя Рамі і головою вразив дальній кут воріт Албанії.

Через п'ять хвилин півзахисник Дімітрі Пайє увірвався в штрафний майданчик суперника і сильним ударом відправив м'яч у кут воріт албанців.

Зазначимо, що під час зустрічі Албанія виглядала гідно на тлі господарів чемпіонату Європи. Команда Джанні Де Бьязі створила низку гольових моментів біля воріт французів, а один раз, на початку другого тайму, навіть влучила в штангу.

Таким чином збірна Франції стала першою командою, яка виграла два матчі на чемпіонаті Європи і, таким чином, вийшла в 1/8 фіналу турніру.

Франція - Албанія - 2:0 (0:0)

Голи: Грізманн (90), Пайє (90+5)

Ф: Льоріс, Санья, Рамі, Косельні, Евра, Канте, Матюіді, Коман (Грізманн, 68), Пайє, Мартіаль (Погба, 46), Жиру (Жиньяк, 77);

А: Беріша, Хісай, Айєті (Весели, 85), Маврай, Аголлі, Кукелі (Джака, 74), Ліла (Роші, 71), Абраши, Мемушай, Леньяні, Садка;

Попередження: Канте — Кукелі, Абраши.