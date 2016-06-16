Євро-2016: Франція на останніх хвилинах врятувала матч з Албанією
Команда Дідьє Дешама стала першою командою, яка гарантувала собі вихід в плей-офф Євро-2016.
Збірні Франція обіграла Албанію в матчі 2-го туру групи А на Євро-2016. Матч завершився з рахунком 2:0, а обидва голи були забиті в кінцівці матчу.
На 90-й хвилині голом відзначився форвард Антуан Грізманн. Він скористався передачею з правого флангу від Аділя Рамі і головою вразив дальній кут воріт Албанії.
Через п'ять хвилин півзахисник Дімітрі Пайє увірвався в штрафний майданчик суперника і сильним ударом відправив м'яч у кут воріт албанців.
Зазначимо, що під час зустрічі Албанія виглядала гідно на тлі господарів чемпіонату Європи. Команда Джанні Де Бьязі створила низку гольових моментів біля воріт французів, а один раз, на початку другого тайму, навіть влучила в штангу.
Таким чином збірна Франції стала першою командою, яка виграла два матчі на чемпіонаті Європи і, таким чином, вийшла в 1/8 фіналу турніру.
Франція - Албанія - 2:0 (0:0)
Голи: Грізманн (90), Пайє (90+5)
Ф: Льоріс, Санья, Рамі, Косельні, Евра, Канте, Матюіді, Коман (Грізманн, 68), Пайє, Мартіаль (Погба, 46), Жиру (Жиньяк, 77);
А: Беріша, Хісай, Айєті (Весели, 85), Маврай, Аголлі, Кукелі (Джака, 74), Ліла (Роші, 71), Абраши, Мемушай, Леньяні, Садка;
Попередження: Канте — Кукелі, Абраши.