Збірну Росії не дискваліфікують з Євро-2016 за запалений фаєр

Файєр, запалений на трибуні під час матчу Росія – Словаччина на чемпіонаті Європи, не призведе до дискваліфікації збірної Росії. Про це повідомив "Матч ТВ", передає Sports.ru.

Російський телеканал, посилаючись на джерело в УЄФА, стверджує: максимум, що загрожує Російському футбольному союзу за це порушення, – грошовий штраф. При цьому, якщо делегат УЄФА не відобразить це в підсумковому протоколі, жодних санкцій не буде взагалі.

Нагадаємо, сьогодні Росія програла матч Словаччини з рахунком 1:2. Коли Денис Глушаков на 80-й хвилині забив гол за Росію, на секторі з російськими вболівальниками був запалений фаєр.

VIDEO: Russian scores fan and lights flare stands in. Smoke in section. pic.twitter.com/P31A39L4Vu